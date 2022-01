Herz der Karten offenbart überraschend Yu-Gi-Oh! Master Duel

HQ

Das Free-to-Play-Kartenspiel Yu-Gi-Oh! Master Duel ist heute überraschend erschienen. Ihr könnt die Anwendung auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC herunterladen, sie ist nur einige hundert MB groß. Prinzipiell ist das Spiel gratis, allerdings müsst ihr euch auf ziemlich teure Mikrotransaktionen einstellen: Pakete mit Edelsteine, die zum Freischalten der Karten benötigt werden, kosten zwischen 1 und 80 Euro. Laut Konami warten in dieser Umsetzung des beliebten Sammelkartenspiels über 10.000 Karten auf euch, die ihr in Online-Matches oder gegen die KI ausspielen könnt. Die deutsche Übersetzung wirkt auf dem ersten Blick recht grob, doch immerhin gibt es Tutorials.