Hersteller produziert kabellose Nintendo-Gamecube-Controller zum 20. Geburtstag

Diese Woche haben sich viele Leute an den Nintendo Gamecube zurückerinnert, da der Konsolenwürfel vor 20 Jahren in Japan erschien. Der Hersteller Retro Fighters hat zu diesem Anlass vor ein paar Tagen brandneue Controller für die Retro-Hardware angekündigt, die ihr nicht etwa mit eurer Nintendo Switch oder einem Smartphone verbinden können werdet, sondern mit dem originalen Gamecube.

Das Gadget heißt "BladeGC" und es ist eine Neuinterpretation des ursprünglichen Controller-Designs. Auffällig ist, dass der linke Control-Stick nach unten geschoben wurde, wir es beim Playstation-Controller der Fall ist. Das Gerät selbst ist kabellos (das Signal gelangt via Wavebird-Empfänger an die Konsole) und es ist mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet, der pro Ladung zehn Stunden lang halten soll. Die verfügbaren Farben sind die gleichen, in denen der Gamecube ursprünglich auf den Markt kam: Lila, Orange und Schwarz.

Die Controller könnt ihr für 40 US-Dollar vorbestellen, allerdings müsst ihr euch in den nächsten 18 Tagen dazu entscheiden. Es dauert in jedem Fall noch eine Weile, bis ihr euren neuen, kabellosen Gamecube-Controller in den Händen halten könnt, denn geliefert wird zum 25. April 2022.

Quelle: Nintendo Life.