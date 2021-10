Hersteller Blackmilk veröffentlicht neue Zelda-Kollektion

HQ

Die australische Marke Blackmilk hat sich zwar in erster Linie mit der Produktion von Frauenkleidung einen Namen gemacht, doch uns ist die Firma vor allem deshalb bekannt, weil sie in der Vergangenheit schon ein paar Mal popkulturelle Phänomene als Motiv für ihre neuen Kollektionen aufgegriffen hat. Nintendo-Fans konnten beim Hersteller zuvor Anziehsachen erwerben, die beispielsweise im Animal-Crossing-, Pokémon- oder Mario-Thema gestaltet waren. Nun wurde die Zelda-Reihe als Grundmotiv ausgewählt, sodass mehrere Spiele, darunter Majora's Mask, Wind Waker, Breath of the Wild und Link to the Past, die neueste Kollektion des Mode-Labels zieren. Wir haben einige unserer Favoriten unten aufgeführt, mehr Auswahl findet ihr beim Hersteller hinter diesem Link.