Heroic verlässt den Wettbewerbswettbewerb Dota 2 aufgrund von "nicht nachhaltigen" finanziellen Ergebnissen

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Competitive Dota 2 ist ein ziemlich faszinierender Ort, da viele der im Esport angebotenen Turniere Preispools bieten, die andere Events bei weitem übertreffen. Allerdings hat Dota 2 auch kein klares Ligaformat, auf das man sich verlassen kann, um finanzielle Stabilität zu fördern, und ebenso sind die Teams, die am meisten Erfolg haben, diejenigen, die große Turniere gewinnen und das Preisgeld weiterhin zur Finanzierung zukünftiger Projekte nutzen können.

Zu diesem Zweck können Teams mit größerem Sparring-Erfolg sich in einem komplexeren finanziellen Umfeld wiederfinden, wobei Heroic nun entscheidet, dass es sich nicht lohnt, weiterhin in wettbewerbsfähige Dota 2 zu investieren.

In einer Stellungnahme in den sozialen Medien hat Heroic angekündigt, dass es den Wettbewerbsbereich Dota 2 endgültig verlässt und dass seine Spieler und Mitarbeiter aus ihren Verträgen entlassen wurden, nun andere Möglichkeiten erkunden können und beabsichtigen, als Gruppe für alles Kommende zu bleiben.

"Trotz wettbewerbsmäßigem Erfolg, wachsender Fangemeinde und bedeutenden kommerziellen Bestrebungen blieben die finanziellen Ergebnisse letztlich unhaltbar, was es für uns langfristig untragbar macht", erklärt Heroic.

Sind Sie von dieser Nachricht überrascht? Das Team sollte ab nächster Woche an der DreamLeague Saison 29 teilnehmen.