Heroes of the Storm werden unaufhaltsam, dank neuem Content-Update

Zu unserer großen Verwunderung ist Heroes of the Storm noch nicht tot, jedenfalls nicht so richtig. Blizzard hat es zwar aufgegeben, den Titel prominent neben Dota 2 und League of Legends zu positionieren, doch die Fans sind unglaublich loyal und spielen den Titel immer noch, obwohl es im vergangenen Jahr deutlich weniger große Updates am Spiel gab.

Diese Woche hat Blizzard die Live-Server von HotS jedenfalls wieder aktualisiert und eine bedeutende Änderung vorgenommen. Die meisten Helden (nur Todesschwinge und Gall sind davon ausgenommen) erhalten ab sofort Zugriff auf die "Nexus-Anomalie" "Medaillon des Gladiators", mit denen sich die Spieler von negativen CC-Effekten befreien können. Werdet ihr beispielsweise bewegungsunfähig, könnt ihr das Item aktivieren und euch anschließend wieder bewegen. Eine lange Abklingzeit von 6 Minuten regelt das Balancing, in einem Moba ist diese Fähigkeit dennoch enorm wichtig. Senior Designer Kyle Dates beschreibt im deutschen Entwickler-Blog ausführlich, was das Team mit dieser Neuerung erreichen wollte und wie ihr die Fähigkeit am besten einsetzt (sowie welche Grenzen es hat).

Ansonsten hat sich bei Heroes of the Storm zuletzt einiges getan. Im Heldenchaos wird immer noch ordentlich gebrawlt, neuerdings auf vier dedizierten ARAM-Karten. Es gibt neue Skins und kompetitive Spieler der Sturmliga sichern sich die gewünschten Belohnungen der aktiven Saison-Quest mit weniger Spielen. Auf größere Veränderungen sollten sich Spieler von D.Va und Gazlowe einstellen, denn diese beiden Figuren kommen frisch aus der Balancing-Werkstatt. Alle weiteren Infos zum Nachlesen.