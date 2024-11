Heroes of Might and Magic ist bereit für ein großes Comeback

HQ

Fantasy, Rollenspiel und Strategie waren schon immer eine gute Kombination, und es gibt nur wenige Dinge auf dieser Welt, die die Konzepte so gut kombiniert haben wie Heroes of Might and Magic. Diese ehrwürdige Serie ist dank ihrer langen Präsenz und Popularität, die bis in die 1990er Jahre zurückreicht, ein bekannter Name in der Spielewelt. Genau wie bei Age of Mythology und Command & Conquer: Generals handelte es sich ursprünglich um ein Spin-off. Es begann mit Might and Magic, das in den 1980er Jahren von Jon Van Caneghem erstellt wurde, und New World Computing. Diese Serie war bekannt für ihre Ich-Perspektive und ihre interessante Fantasy-Welt. Dann, als Might and Magic als Marke wuchs, expandierte die Marke in neue Genres.

Die Cover dieser beiden Werke sind ein bisschen so, als würde man ein berühmtes historisches Gemälde betrachten.

Es war im Jahr 1995, als das erste Spiel der Serie unter dem Namen Heroes of Might and Magic: A Strategic Quest veröffentlicht wurde. Dieser Titel wurde direkt vom ersten Kings Bounty inspiriert, mit einer Struktur, die ähnlich war, mit einigen Unterschieden, wie z.B. dem Städtebau. Du sammelst Ressourcen, rekrutierst Truppen, verbesserst deinen Helden und kämpfst in rundenbasierten Schlachten. Diese Serie war eine Weiterentwicklung der Serie, die wir in Kings Bounty gesehen haben, und ich würde behaupten, dass Caneghem ein ebenso wichtiger Name für Might and Magic ist, wie Sid Meier für Civilisation. Ein weiteres deutliches Zeichen dieser Inspiration war zu erkennen, als Heroes of Might and Magic: Quest for the Dragon Bone Staff für die PlayStation 2 veröffentlicht wurde. Dabei handelte es sich nicht um Heroes of Might and Magic, sondern um ein Remaster von Kings Bounty unter einem neuen Namen, bei dem kleine Änderungen wie Musik und kosmetische Anpassungen deutlich erkennbar sind, aber das Gameplay intakt ist.

Nicht jeder weiß, dass es eine PlayStation 2-Edition der Serie gab.

Werbung:

Von den Nicht-PC-Titeln waren es die Gameboy Colour -Versionen des Originals und der Fortsetzung, die am meisten beeindruckten. Sie ähnelten eher ihren PC-Pendants und wurden 2000-2001 veröffentlicht. Das zweite Spiel war besonders einzigartig wegen der Art und Weise, wie es Aspekte aller drei Hauptspiele auf dem PC kombinierte, wo das Format, obwohl es nicht perfekt war, sehr gut portabel funktionierte. Ich mochte damals besonders das zweite Spiel, auch wenn die Musik im ersten Spiel eine Stufe höher war. Trotz der Einschränkungen des Formats war es auch möglich, Spaß mit dieser Ausgabe zu haben, die sich auch mit begrenzter Grafik und Sound modern anfühlte. Leider ist unklar, wie viele Exemplare diese beiden Titel in ihrem Format verkauft haben, aber es war einen Versuch wert.

Die 3DO Company und New World Computing sollten vier Haupttitel dieser beliebten Fortsetzungsserie für PC veröffentlichen, und es gab Pläne für einen fünften Teil und einen Online-Titel. Leider reichte es nicht aus, um die Unternehmen am Leben zu erhalten. Beide gingen 2003 pleite und Ubisoft kaufte die Might and Magic Rechte für fast 14 Millionen Dollar. Caneghem machte später Spiele, aber leider nicht innerhalb dieser Marke. Es ist ein bisschen schade, dass er sich nicht mehr mit den modernen Titeln beschäftigt hat, wenn man bedenkt, welche Expertise er über seine Kreation hat. Sein letzter Titel wurde 2017 unter dem Namen Creature Quest veröffentlicht, und er war auch an Victory Games ' defunct Command & Conquer: Generals 2 beteiligt. Woran er im Moment arbeitet, ist etwas unklar, aber wir wissen, dass die Server von Creature Quest Anfang 2024 endgültig abgeschaltet wurden.

Ich mochte diese einfachen, aber unterhaltsamen Gameboy Colour-Versionen.

Ubisoft übernahm nach der Übernahme die Produktion des nächsten Heroes of Might and Magic und produzierte mit Hilfe des Entwicklers Nival einen relativ erfolgreichen fünften Teil. Der fünfte Teil verkaufte sich in diesem Jahr mehr als 350.000 Mal und wurde von Ubisoft als kommerzieller Erfolg gewertet. Leider erhielten die Fortsetzungen der Serie mit ihrem sechsten und siebten Titel sowohl von Journalisten als auch von Spielern immer schlechtere Einschaltquoten und Rezensionen. Die Rezensenten waren der Meinung, dass die Spiele weniger hochwertig, kaputter und zu symmetrisch in ihrem Design waren als zuvor. Sie beschrieben diese Spiele als nicht so unterhaltsam und interessant in ihrer Kernstruktur. Meine persönliche Meinung ist, dass das sechste und siebte Spiel vom Design her deutlich besser aussahen als das fünfte, aber leider waren beide zu sehr auf den Multiplayer-Modus und die Symmetrie fokussiert, dass sie dadurch ihren Charme verloren haben.

Werbung:

Da sich der siebte Titel weit unter den Erwartungen verkaufte, sollte es lange dauern, bis wir wieder ein Lebenszeichen von der Marke sahen. Ich persönlich dachte, dass dies der Todesstoß für die Serie war, da es neun Jahre dauern sollte, bis Heroes of Might & Magic: Olden Era angekündigt wurde. Es wurde von Unfrozen entwickelt und findet im Bereich New World Computing statt, sobald es erstellt wurde. Wir werden einen ganz neuen Kontinent bereisen und die Idee ist, dass dies ein Versuch sein wird, zu seinen Wurzeln zurückzukehren. In mehreren Interviews hat Unfrozen darauf hingewiesen, wie beliebt die ersten Titel sind und sie ihre eigene Interpretation dieser Welt anbieten wollten.

Eins, zwei, drei und vier sind immer noch gute Titel. Ich starte heute noch sowohl drei als auch vier.

Wir von Gamereactor konnten den neuen Titel noch nicht testen, daher können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu seinen Qualitäten und Mängeln äußern. Eines ist sicher: Might and Magic wurde nicht ganz die Cash Cow, auf die Ubisoft gesetzt hatte. Das sieht man auch an der Hauptserie, die über Might & Magic X: Legacy aus dem Jahr 2014 hinaus noch keinen neuen Titel erhalten hat. Wenn sich Olden Era gut verkauft, könnten wir sogar neues Leben in der Hauptserie sehen, aber es ist erwähnenswert, dass wir auch Glück hatten, dass King's Bounty nicht völlig in Vergessenheit geraten ist, da diese Serie ihren letzten Titel im Jahr 2021 erhielt. Die Tatsache, dass diese beiden ikonischen Marken heute noch am Leben sind, ist nichts weniger als großartig, aber es bleibt die Frage, ob es in der heutigen Zeit noch einen Platz für diese Fossilien gibt. Wir wissen, dass sich die älteren Spiele auch heute noch gut verkaufen, aber wir wissen nicht, wie gut sie sich verkaufen. Es hängt alles davon ab, ob Unfrozen es schafft, seine Versprechen zu halten und sowohl älteren als auch neuen Spielern der Serie etwas Interessantes zu bieten.

Der fünfte, sechste und siebte Platz sind alles drei gute Versuche, die Marke zu modernisieren. Ich bevorzuge Five gegenüber seinen beiden Fortsetzungen.

Caneghem ist im Strategiebereich nicht so bekannt wie beispielsweise Meier oder Chris Taylor, aber seine Bedeutung für das Genre darf nicht unterschätzt werden, denn ohne ihn hätten viele Entwickler zwei wichtige Inspirationsquellen für ihre Kreationen verloren. Heroes of Might and Magic 3 hat immer noch eine große Community auf der ganzen Welt und eine lebendige Wettkampfszene mit jährlichen Turnieren. Der dritte Teil ist laut Gog selbst der meistverkaufte Titel seit seiner Einführung im Jahr 2008, und das zeigt, dass einige der Iterationen es geschafft haben, auch heute noch beliebt und relevant zu sein.

Nächstes Jahr feiert Heroes of Might and Magic sein 30-jähriges Jubiläum, und wenn Sie wie ich von Anfang an dabei waren, werden Sie zweifellos nächstes Jahr etwas zu feiern haben. Ich habe Heroes of Might and Magic von Anfang an verfolgt und das Konzept immer geschätzt. Es hat eine Freude und eine zeitlose Qualität, kleine Königreiche zu errichten und um die Ressourcen dieser Welten zu kämpfen. Es unterscheidet sich so sehr von Age of Wonders, Songs of Conquest, Kings Bounty und Disciples, dass es in seinem Genre einzigartig bleibt. In der Neuzeit hat man der Trilogie auch eine Brettspielvariante spendiert, die ich noch nicht ausprobiert habe.

Trotz der Änderungen bei den Entwicklern und Publishern ist immer noch klar, dass es Platz für die Serie in der modernen Ära gibt. Es bleibt auch abzuwarten, ob Caneghem zu der Serie zurückkehren wird, die er einst mitentwickelt hat, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass er mehr als ein Berater wäre, wenn er es täte. Unabhängig davon kann ich das Jahr 2025 kaum erwarten und hoffe, dass Unfrozen mit seinem Projekt erfolgreich ist.