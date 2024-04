Heroes bekommt ein Reboot vom ursprünglichen Schöpfer Tim Kring

HQ

Erinnern Sie sich an Heroes ? Die TV-Serie über normale Menschen mit Superkräften, die 2006 Premiere feierte und die ganze Welt auf den Satz "Rettet den Cheerleader, rettet die Welt" aufmerksam machte und Hayden Panettieres Hollywood-Karriere ins Rollen brachte.

Nach einer brillanten ersten Staffel (wir lieben Hiro immer noch) und einer guten zweiten Staffel begannen die Einschaltquoten in der dritten Staffel deutlich zu sinken, und in der vierten waren sie so niedrig, dass die Serie abgesetzt wurde. Jetzt ist es fast 20 Jahre her, dass Heroes Premiere feierte (mit einer einzigen Staffel, die vor neun Jahren veröffentlicht wurde), und da alles Alte in Hollywood wieder neu sein muss, scheint es Zeit für einen Neustart zu sein.

Tim Kring, der Schöpfer von Heroes, versucht nun, Heroes: Eclipsed Filmfirmen vorzustellen, und es scheint ungefähr die gleiche Prämisse wie die Originalserie zu haben, in der gewöhnliche Menschen entdecken, dass sie Superkräfte haben, die einige zum Wohle der Menschheit nutzen und andere... Tue nicht.

Seit der Premiere von Heroes hat sich viel mit Superhelden in Hollywood getan, und einige glauben, dass das Publikum Superhelden-Müdigkeit hat. Es gibt jedoch immer noch viele Serien und Filme über das Konzept, die wirklich gut funktionieren, und letztendlich glauben wir, dass der Erfolg davon abhängen wird, wie gut es ist.

Wie sehr wären Sie an einem Heroes Reboot interessiert?

