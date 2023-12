Hermit and Pig ist ein rundenbasiertes Abenteuer-RPG, das von sozialen Ängsten inspiriert ist

Trüffelschweine erleben in letzter Zeit eine wahre mediale Renaissance. Nicolas Cage spielte einen Trüffelschweinzüchter in dem einfach benannten Pig, und jetzt hat der Indie-Entwickler Heavy Lunch Studio einen weiteren Blick auf sein kommendes rundenbasiertes Abenteuer-RPG Hermit and Pig im Rahmen des Day of the Devs: The Game Awards Edition gezeigt.

Dieses Spiel ist im Wesentlichen von sozialen Ängsten inspiriert, da sich das Spiel um einen Einsiedler und sein Trüffelschwein dreht, deren Leben entwurzelt wird, als ein Dorfbewohner vor ihrer Haustür auftaucht und Hilfe benötigt. Schon bald sehen sich der Einsiedler und sein Schwein industriellen Handlangern und gefährlichen Wildtieren gegenüber, und die beiden setzen ihre Plünderungs- und Futtersuchfähigkeiten ein, um zu überleben und zu kämpfen, um ihre Heimat im Wald zu retten.

Das Spiel wird über 100 verschiedene Pilze bieten, nach denen man suchen kann, sowie eine zeitkritische Kampfsuite, die das Spielerlebnis in den Vordergrund stellt und die Spieler auffordert, aus ihrer Zeit mit dem Spiel zu lernen. Es wird auch angstbesetzte Dialoge geben, in denen Sie herausfinden müssen, wie Sie eine Frage am besten beantworten können, ohne seltsam zu wirken.

Uns wurde gesagt, dass Hermit and Pig irgendwann im Jahr 2024 auf den PC kommen wird und dass das Spiel derzeit auf der Wunschliste verfügbar ist. Schaut euch unten den neuesten Trailer zum Titel an.