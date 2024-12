HQ

Einer der alten Tricks im Buch ist es, "gegen den Typ" zu casten, d.h. einen Schauspieler, den wir in einem bestimmten Genre gewohnt sind, zu nehmen und etwas völlig anderes mit seiner Rolle zu machen. Das schafft in erster Linie Bewusstheit und kann auch zu neuer kreativer Energie führen.

In Bezug auf Hugh Grant als rätselhaften, exzentrischen und grimmigen Religionsphilosophen in A24s Heretic funktioniert das wie ein Zauber. Denn das ist wirklich alles, was man über den jüngsten Triumph der mittlerweile legendären Produktionsfirma wissen muss - Grant ist so weit vom Charmeur der geradlinigen romantischen Komödie entfernt, wie man nur sein kann, und er ist furchteinflößend, berechnend und wahnsinnig verrückt, und das ist der große Reiz des Films. Der Rest ist so ziemlich in Ordnung.

Schwester Barnes und Schwester Paxton (gespielt von Sophie Thatcher bzw. Chloe East) sind Missionarinnen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (auch bekannt als die Mormonenkirche) und stoßen zufällig auf Mr. Reeds (Grant) Haus, und als er sie auf ein Stück Blaubeerkuchen und eine eiskalte Cola einlädt, Sie spüren, wie das Unbehagen innerhalb von Minuten wächst. Plötzlich sind sie jedoch in seinem Netz und es scheint, als hätte er ziemlich geduldig auf diesen Moment gewartet, einen Moment, in dem er sie mit seinen persönlichen Theorien über die Rolle der Religion in der modernen Gesellschaft konfrontieren wird, und das auch auf eine ziemlich gruselige Weise.

Was folgt, sind eineinhalb Stunden in einem eskalierenden Thriller-Setting, in dem Reeds seltsames Haus, das eigens für diesen Zweck umgestaltet wurde, als immer wieder überraschende Kulisse fungiert und in der Reed selbst intellektuelle und philosophische Spiele mit den beiden verängstigten jungen Frauen spielt. Vor allem East und Grant liefern hier die Ware ab, aber dies ist schließlich Grants Film, und alles an ihm, von der leicht beschlagenen Brille bis hin zu jeder Zeile, ist unheimlich sorgfältig ausgeführt. Heretic verdient keinen Oscar, aber Grants Leistung ist auf diesem Niveau - umfassend, anspruchsvoll und trotz der Exzentrik und des Wahnsinns absolut glaubwürdig.

Das Lustige daran ist, und es kann schwer sein, es auseinanderzuhalten, dass seine Darbietung des Inhalts manchmal besser ist als der Inhalt selbst. Ja, denn nach einer Reihe von unheimlich intensiven Szenen in der ersten Hälfte des Films, in denen Grants philosophische Darlegung der Religionen und das Aufzeigen ihrer widersprüchlichen Existenzgrundlagen Heretic wirklich ihren eigenen Faden verliert, und anstatt die Figuren auf eine Weise nach vorne zu treiben, die diese Intensität beibehält und betont, wird alles zu einer großen Analogie.

Und es ist auch keine subtile Analogie. Reeds Charakter schwankt wild zwischen kalkuliert und unberechenbar, aber nicht auf faszinierende Weise. Vielmehr bleibt dem Zuschauer nach etwa einer Stunde der brennende Wunsch, dass sich der Film so organisiert, dass Grant eine der beiden Planken komplett gehen kann. Der Film setzt das intellektuelle "Katz und Maus" nicht fort, noch übertreibt Reed es so weit, dass Grant sich noch mehr bewegen kann. Stattdessen ist der Film sehr daran interessiert, dass Reed seine Szenen damit verbringt, Analogien zu betonen, seine Motive zu erklären und eine philosophische Auseinandersetzung mit seinen Opfern zu gewinnen, und es ist nicht ganz so interessant anzusehen, wie der Film selbst zu denken scheint. Letztlich fehlt dem Film etwas von der Spannung, die sich in der ersten Hälfte etabliert und als Kunstgriff eingesetzt wird.

Das soll nicht heißen, dass Heretic schlecht zusammengesetzt ist, ganz und gar nicht. Die Farbkorrektur, der Schnitt, die Musik und die gesamte Konstruktion sind unglaublich gut gemacht. Thatcher liefert bei weitem die am wenigsten überzeugende Darstellung ab, aber als Film, der nur drei wirkliche Rollen hat, ist er gut gespielt, daran besteht kein Zweifel. Vielleicht gefällt Ihnen Heretic, und Kritiker auf der ganzen Welt scheinen begeisterter zu sein. Ich selbst fand Grants Leistung fantastisch, aber der Rest des Films hatte Mühe, seinen Rahmen zu vervollständigen.