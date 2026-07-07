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Here sind alle neuen Game Pass-Ergänzungen für die erste Julihälfte

Diesmal bekommen wir viele etwas kleinere Titel, eine Folge der jährlichen Sommerdürre.

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Während wir darauf warten, dass sich der Staub der gestrigen Xbox-Bombe gelegt hat, hat Microsoft – wie es Tradition ist – angekündigt, welche Spiele in der ersten Julihälfte für Game Pass erscheinen. Da Sommer ist und es nur wenige Neuerscheinungen gibt, ist das Line-up vielleicht nicht ganz so spektakulär wie gewohnt, aber es gibt dennoch ein paar interessante Titel zu genießen.

Die folgenden Spiele werden demnächst dem Game Pass hinzugefügt (Spiele mit * gekennzeichnet sind zum Start nicht mehr im Game Pass Premium verfügbar; Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt für Xbox Premium) in den kommenden Tagen:


  • Winds of Arcana: Ruination (Cloud, Konsole, Handheld und PC) – Heute

  • Gears of War: Reloaded (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 9. Juli**

  • Tamashika (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 9. Juli

  • Ascend to Zero (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 13. Juli*

  • PBA Pro Bowling 2026 (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 14. Juli

  • Quarantänezone: The Last Check (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 15. Juli**

  • Mavrix von Matt Jones (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 16. Juli

  • FixForce (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 17. Juli

  • Fogpiercer (PC) – 17. Juli*

  • The Planet Crafter (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 21. Juli

  • Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (Cloud, Xbox und PC) – 21. Juli

Wie üblich gibt es auch zusätzliche Inhalte wie Perks, die kostenlos heruntergeladen werden können, und die erste Julihälfte bildet da keine Ausnahme, mit Locke für League of Legends und "speziellen Ingame-Belohnungen" für Wuthering Waves, über die du mehr auf Xbox Wire lesen kannst.

Here sind alle neuen Game Pass-Ergänzungen für die erste Julihälfte

Die folgenden Titel werden am 15. Juli aus dem Dienst entfernt, aber wie üblich erhalten Sie über Ihr Abo einen Rabatt auf sie, falls Sie eines davon behalten möchten:


  • Dungeons of Hinterberg (Cloud, Xbox und PC)

  • EA Sports Football Club 24 (Cloud, Xbox und PC)

  • Stellaris (Cloud, Xbox und PC)

  • Golf mit deinen Freunden (Cloud, Xbox und PC)

  • Minami Lane (Cloud, Xbox und PC)

  • Powerwash-Simulator (Cloud, Xbox und PC)

  • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Xbox und PC)

  • Splitgate: Arena Reloaded (Cloud, Xbox und PC)

  • Super Fantasy Kingdom (PC)

  • Techtonica (Spielvorschau) (Cloud, Xbox und PC)



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