Here sind alle neuen Game Pass-Ergänzungen für die erste Julihälfte
Diesmal bekommen wir viele etwas kleinere Titel, eine Folge der jährlichen Sommerdürre.
League of Legends Guthaben 20 EUR - [PC/MAC]
Während wir darauf warten, dass sich der Staub der gestrigen Xbox-Bombe gelegt hat, hat Microsoft – wie es Tradition ist – angekündigt, welche Spiele in der ersten Julihälfte für Game Pass erscheinen. Da Sommer ist und es nur wenige Neuerscheinungen gibt, ist das Line-up vielleicht nicht ganz so spektakulär wie gewohnt, aber es gibt dennoch ein paar interessante Titel zu genießen.
Die folgenden Spiele werden demnächst dem Game Pass hinzugefügt (Spiele mit * gekennzeichnet sind zum Start nicht mehr im Game Pass Premium verfügbar; Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt für Xbox Premium) in den kommenden Tagen:
Wie üblich gibt es auch zusätzliche Inhalte wie Perks, die kostenlos heruntergeladen werden können, und die erste Julihälfte bildet da keine Ausnahme, mit Locke für League of Legends und "speziellen Ingame-Belohnungen" für Wuthering Waves, über die du mehr auf Xbox Wire lesen kannst.
Die folgenden Titel werden am 15. Juli aus dem Dienst entfernt, aber wie üblich erhalten Sie über Ihr Abo einen Rabatt auf sie, falls Sie eines davon behalten möchten: