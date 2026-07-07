Here sind alle neuen Game Pass-Ergänzungen für die erste Julihälfte

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Während wir darauf warten, dass sich der Staub der gestrigen Xbox-Bombe gelegt hat, hat Microsoft – wie es Tradition ist – angekündigt, welche Spiele in der ersten Julihälfte für Game Pass erscheinen. Da Sommer ist und es nur wenige Neuerscheinungen gibt, ist das Line-up vielleicht nicht ganz so spektakulär wie gewohnt, aber es gibt dennoch ein paar interessante Titel zu genießen.

Die folgenden Spiele werden demnächst dem Game Pass hinzugefügt (Spiele mit * gekennzeichnet sind zum Start nicht mehr im Game Pass Premium verfügbar; Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt für Xbox Premium) in den kommenden Tagen:



Winds of Arcana: Ruination (Cloud, Konsole, Handheld und PC) – Heute



Gears of War: Reloaded (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 9. Juli**



Tamashika (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 9. Juli



Ascend to Zero (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 13. Juli*



PBA Pro Bowling 2026 (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 14. Juli



Quarantänezone: The Last Check (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 15. Juli**



Mavrix von Matt Jones (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 16. Juli



FixForce (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 17. Juli



Fogpiercer (PC) – 17. Juli*



The Planet Crafter (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 21. Juli



Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (Cloud, Xbox und PC) – 21. Juli



Wie üblich gibt es auch zusätzliche Inhalte wie Perks, die kostenlos heruntergeladen werden können, und die erste Julihälfte bildet da keine Ausnahme, mit Locke für League of Legends und "speziellen Ingame-Belohnungen" für Wuthering Waves, über die du mehr auf Xbox Wire lesen kannst.

Die folgenden Titel werden am 15. Juli aus dem Dienst entfernt, aber wie üblich erhalten Sie über Ihr Abo einen Rabatt auf sie, falls Sie eines davon behalten möchten: