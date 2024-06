Here nimmt uns diesen November mit auf eine Generationenreise

Der nächste Film von Regisseur Robert Zemeckis scheint seinen Wert aus einem Ort und einer Kameraeinstellung zu ziehen. Der Film, der als Here bekannt ist, ist eine Generationengeschichte, die versucht, mehrere Familien zu dokumentieren und zu begleiten, während sie an einem bestimmten Ort leben.

Der Film bietet eine ziemlich gestapelte Besetzung, darunter Tom Hanks als Hauptdarsteller, aber auch Robin Wright, Kelly Reilly, Michelle Dockery und Paul Bettany, um nur einige zu nennen. Here wird am 15. November 2024 in die Kinos kommen, und Sie können den Trailer dazu unten sowie die Zusammenfassung und das Poster sehen.

Inhalt: "Here ist ein origineller Film über mehrere Familien und einen besonderen Ort, an dem sie leben. Die Geschichte reist durch Generationen und fängt die menschliche Erfahrung in ihrer reinsten Form ein."