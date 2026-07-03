Hier ist genau, ab wann ihr Assassin's Creed: Black Flag Resynced spielen könnt

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Der Juli wird größtenteils von zwei Mega-Remakes in der Videospielwelt begleitet, denn Halo: Campaign Evolved erscheint Ende des Monats, während Assassin's Creed: Black Flag Resynced ein paar Wochen früher ab dem 9. Juli startet.

Da Edward Kenway bereits nächste Woche zurückkehrt, fragt ihr euch vielleicht, wann genau ihr das neu aufgelegte Abenteuer spielen könnt. Falls ja, hat Ubisoft nun die genauen Zeitpläne und Informationen geteilt, wobei Details zu Großbritannien und Westeuropa unten zusammengefasst sind.



PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store, Steam) Startzeit: 15:00 BST/16:00 MESZ am 9. Juli



GeForce Now-Startzeit: 15:00 BST/16:00 MESZ am 9. Juli



Konsolen (PS5, Xbox Series X/S) Startzeit: Mitternachtszeit Ortszeit (00:00 BST/00:00 MESZ) am 9. Juli



Und das alles, während kürzlich sogar bestätigt wurde, dass Assassin's Creed: Black Flag Resynced als verifiziert auf dem Steam Deck zertifiziert wurde, was bedeutet, dass der Titel beim Debüt auf der Plattform gut laufen sollte.

Mehr zu Black Flag Resync haben wir kürzlich mit einigen Ubisoft-Entwicklern gesprochen, die an der technischen Seite des Spiels arbeiten, um mehr darüber zu erfahren, wie sie diesen Titel auf Basis einer weiterentwickelten Version der Assassin's Creed Shadow-Engine entwickelt haben.