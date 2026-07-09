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Here ist ein besserer Blick auf Lego Pokémon-Trainer Red
Dieses Set besteht aus fast 1.000 Lego Steinen und scheint eine riesige Version der regulären Lego Minifiguren zu sein.
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Neulich wurde bekannt gegeben, dass Lego eine 930-teilige Pokémon Trainer Red Minifigur herausbringen wird. Damals hatten wir nur ein stark herausgezoomtes Bild zum Teilen, aber inzwischen sind auf Reddit bessere Bilder aufgetaucht.
Das gibt uns einen besseren Einblick in eine übergroße Lego-Figur mit denselben Gelenk- und Spielfunktionen wie die normalen kleineren Versionen. Das Set erscheint am 1. Oktober, und du kannst es für £69,99/€79,99 kaufen – vielleicht etwas, worauf man sich freuen kann?
Pokémon: 40868 Up-scaled Red Minifigure (via Lite)
by u/BrickTap in Legoleak