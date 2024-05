Here Comes A New Challenger, der die Geschichte der Street Fighter-Reihe erzählt, ist jetzt auf Prime Video verfügbar

Oliver Harpers Dokumentarfilm "Here Comes A New Challenger ", der das gesamte Street Fighter-Franchise von seinen Anfängen bis heute beleuchtet, kommt heute auf den Plattformen Prime Video und Hoopla an.

Leider handelt es sich hierbei um keine globale Veröffentlichung, da der Zugang zu der Dokumentation auf Amazons Streaming-Dienst in Großbritannien vorerst nur bestätigt wurde, während andere Gebiete vorerst noch keinen Zugang haben.

Here Comes A New Challenger ist ein emotionaler Rückblick auf ein Leben voller Charaktere, Spieler und gemeinsamer Erlebnisse rund um das berühmteste Kampfspiel aller Zeiten, und Sie können die Rezension lesen, die unsere Kollegen ihm vor ein paar Monaten gewidmet haben, bevor es auf unsere Bildschirme kommt.