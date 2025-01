HQ

In Robert Zemeckis' neuester Drama-Komödie blitzt das Leben vor unseren Augen auf, in dem Millionen von Jahren der Evolution zu einem Wohnzimmer irgendwo in Nordamerika führen, einem winzigen Teil der Welt, der zum Schauplatz der Menschheitsgeschichte und zur Heimat von Generationen von Menschen wird, die versuchen, ihre Träume zu erfüllen. Here Und jetzt ist die Botschaft, im Moment zu leben, denn das Leben ist viel zu kurz, um es mit sinnloser Angst zu verschwenden. Mit anderen Worten, es ist ein Film mit sehr großen Ambitionen... aber mit sehr wenigen Überraschungen.

Here ist eine sentimentale Geschichte, die wir schon oft gesehen haben, bei der der Rahmen die Hauptattraktion ist. Es ist ein lustiges Experiment, ganze Leben aus einem einzigen Blickwinkel zu beobachten, mit Übergängen in Form von eingeschnittenen Bildern aus verschiedenen Epochen, wie Fenster in ein anderes Leben. Das Comicbuch, auf dem der Film basiert, tat dasselbe, um zu zeigen, wie vergänglich das Leben ist: Im Film fungieren sie als Übergänge zur nächsten Geschichte. Einige dieser Übergänge sind clever, während andere flach fallen, vor allem, wenn die meisten Geschichten nicht fesselnd sind. Es reicht nicht, ständig die gealterten Gesichter von Tom Hanks und Robin Wright zu zeigen.

Here handelt vom Leben, aber es fühlt sich ein bisschen zu leblos an.

Eines der Probleme ist, dass viele der Geschichten des Films zu losen Enden werden, die schnell ihre Verbindung zum roten Faden des Films verlieren. Zum Beispiel ist die Geschichte der Frau des Piloten schnell vergessen und die Nebengeschichte von Benjamin Franklins Familie hätte genauso gut herausgeschnitten werden können, da sie nicht wirklich viel zur Gesamtgeschichte beiträgt. Es gibt viel zu verarbeiten, aber am Ende ist man immer noch am meisten in die Geschichte um Hanks und Wright investiert, da Zemeckis die meiste Zeit mit ihrer Dynamik und ihren Weltanschauungen verbringt. Es gibt einige effektive Szenen Here, aber sobald eine Emotion hochkocht, wird sie schnell durch flache Dialoge oder hässliche digitale Effekte weggewunken, wie wenn ein CGI-Kolibri versucht, die Geschichten miteinander zu verbinden.

Das trägt zu einem ungleichmäßigen Film bei, der es nie wirklich schafft, den Zuschauer zu bewegen. Wie gesagt, ich schätze die Rahmung sehr, aber es fühlt sich auch nicht so an, als würde ihr Potenzial voll ausgeschöpft. Das Ganze ist einfach zu künstlich, und damit meine ich nicht nur die Computereffekte. Die Emotionen fehlen und sprudeln nie wirklich an die Oberfläche, weil die verwobenen konventionellen Geschichten von der "Standbildkamera" nie wirklich aufgehoben werden. Es gibt eine Menge, was Zemeckis mit Here und wie kurz das Leben ist, sagen möchte, aber du wirst definitiv wollen, dass dein Leben verkürzt wird, wenn du die Zeit und das Geld investierst, um Here zu sehen.