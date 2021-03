Herbststimmung in Life is Strange: Remastered Collection

Neben der Enthüllung von Life is Strange: True Colors kündigte Square Enix heute Abend eine Neuauflage der episodischen Abenteuer an. Life is Strange: Remastered Collection kombiniert das erste Life is Strange sowie dessen Prequel Life is Strange: Before the Storm, die visuell aufgehübscht werden sollen.

Vor allem das originale Spiel aus dem Jahr 2015 wird von "verbesserten Grafiken für Charaktere und Umgebungen, erheblich verbesserten Charakteranimationen mit vollständiger Mocap-Performance im Gesichts[bereich, sowie von] Engine- und Beleuchtungs-Upgrades" profitieren, schreibt der Publisher.

Alle Einzelepisoden der beiden Spiele sind natürlich enthalten, sobald Life is Strange: Remastered Collection im Herbst 2021 auf Google Stadia, PC (Steam), Xbox One und Playstation 4 verfügbar wird. Laut dem Publisher könnt ihr die digitale Fassung einzeln kaufen (Preis unbekannt), ihr bekommt sie aber auch als zusätzlichen Kaufanreiz, wenn ihr euch die teure Ultimate Edition von Life is Strange: True Colors holt.