Herbstlicher Trailer begleitet neues Frostpunk-Add-On

Diese Woche hat 11 bit Studios das DLC The Last Autumn für ihr bitterkaltes Strategie-Abenteuer Frostpunk veröffentlicht. Das Add-On erlaubt uns einen seltenen Blick auf die Welt, unmittelbar vor dem furchtbaren Einbruch der Eiszeit. Neben dem saisonalen Wechsel des frostigen Themas dürfen sich Fans auf neue Mechaniken und Herausforderungen freuen. Die zentrale Regierungsmechanik wurde beispielsweise um zusätzliche Regeln und Vorschriften erweitert, damit sich Spieler an die wechselnden Bedingungen anpassen können. 17 Euro kostet der Inhalt auf dem PC, Käufer des Season-Passes (25 Euro) haben bereits dafür gezahlt. Unten folgt der neue Launch-Trailer:

