Herbstliche Halloween-Inhalte für Grounded

Als ob es noch nicht schlimm genug wäre, auf die Größe eines Gnoms geschrumpft zu werden, wirft uns Entwickler Obsidian Entertainment in ihrem Survival-Spiel Grounded auch noch in einen Hinterhof voller riesiger Insekten. In dieser furchterregenden Umgebung müssen wir um unser Überleben fürchten und eine kleine Enklave aufbauen. Falls ihr jetzt dachtet, es könnt nicht mehr schlimmer werden, dann habt ihr euch geirrt, weil wir mittlerweile im Oktober stecken und somit der Halloween-Monat begonnen hat.

Die Entwickler von Obsidian Entertainment haben diese Woche in einem Vlog über ein brandneues Grounded-Update gesprochen, das an diese Saison anknüpft und einige thematisch passende Änderungen mit sich bringt. Neben Ziplines und einem neuen Spinnennetz warten Süßigkeiten (zum Beispiel Candy Corn) und schaurige Herstellungsobjekte auf die furchtlosen Überlebenden. Alle Eindrücke gibt es hier in den Patch-Notes.