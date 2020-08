Herausforderndes Retro-Flashback in Crash Bandicoot 4: It's About Time

Ratchet und sein Freund Clank waren nicht die einzigen Plattformer-Helden, die wir auf der Gamescom gesehen haben. Crash Bandicoot war ebenfalls bei der Eröffnungsfeier zu Gast, um ein paar Neuigkeiten aus Crash Bandicoot 4: It's About Time zu präsentieren. Besprochen wurden sogenannte "Flashback Tape"-Level, was uns an die Bonuslevel der ursprünglichen Trilogie erinnert. Man muss innerhalb eines Lebens bestimmte Gegenstände sammeln und eine geheime Passage entdecken, um die kniffligsten Geschicklichkeitspassagen des Spiels probieren zu dürfen. Es gibt leider kein offizielles Videomaterial, doch in unserer Livestream-Wiederholung könnt ihr einen kurzen Blick darauf werfen: Springt dafür auf Minute 64:40.

