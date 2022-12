HQ

Gyserinstruktøren M. Night Shyamalan har rykket sig lidt siden hans kontroversielle The Last Airbender og After Earth, og han har de seneste år vendt tilbage til hans gyserrødder med... Ja, måske blandede resultater.

Hans seneste påfund er Knock at the Cabin, hvor en række indbrudstyve mener at de tjener et højere formål.

Du kan se den seneste trailer herunder.