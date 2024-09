Henry Halfhead Hands-On Preview: Eine Überraschung, wo man sie am wenigsten erwartet

HQ

Aber wir haben dieses Sprichwort in Spanien... "Wo man es am wenigsten erwartet, springt der Hase" (was bedeutet, dass Überraschungen oft von den unerwartetsten Orten kommen). Während dieser ereignisreichen Tage hatte ich das Glück, über einige Hasen zu stolpern, und eines der bemerkenswertesten Exemplare von allen war Henry Halfhead. Dieser Titel mit seiner einzigartigen Prämisse und dem Fokus auf Kreativität bietet eine Erfahrung, die trotz ihrer scheinbaren Einfachheit eine Tiefe verbirgt, die es meiner Meinung nach wert ist, in sie einzutauchen.

Henry Halfhead entstand aus einer Idee, die von einem kleinen Team von Designern in der Schweiz entwickelt wurde, das 2018 als Studentenprojekt begann. In diesem Spiel übernimmst du die Kontrolle über Henry, der eine Superkraft, aber auch eine Einschränkung hat. Er ist eine Figur, die nur ein Kopf (oder ein halber Kopf) ist, ohne Körper, um mit der Welt zu interagieren – aber er kann sich in Objekte verwandeln, um seine Grenzen zu überwinden und sich mit seiner Umgebung zu verbinden.

In diesem Fall müssen wir verschiedene Aufgaben durch Henrys Fähigkeit, Alltagsgegenstände zu besitzen, erledigen. Diese zentrale Mechanik ist zweifellos das Herzstück des Spiels. Die Mission, die ich auf der Gamescom gespielt habe, fand nicht in einer Küche statt, wie ich es in einigen Trailern und Videos gesehen hatte, sondern in einem Raum voller Spielzeug und Puzzles, die einen sofort in seine Kindheit zurückversetzen. Henrys Fähigkeit, sich in jedes Objekt in Reichweite zu verwandeln, eröffnet eine Reihe von Möglichkeiten, die dich dazu zwingen, kreativ zu denken und jede Herausforderung aus unkonventionellen Blickwinkeln anzugehen.

Die Spieldynamik in Henry Halfhead konzentriert sich auf die Manipulation von Objekten, jedes mit seinen eigenen Eigenschaften und seiner eigenen Physik. Interessant ist, wie diese Mechaniken, obwohl sie scheinbar einfach erscheinen, die Komplexität noch komplexer machen. Das Bewegen eines Gummiballs ist zum Beispiel etwas völlig anderes als das Ziehen eines Stuhls oder eines Spielzeugautos. Diese Betonung der Spielphysik führt zu einer gewissen Herausforderung. Die wirkliche Schwierigkeit besteht nicht darin, Feinde zu besiegen, sondern darin, sich an die Regeln und Grenzen von Henrys Welt anzupassen.

Henry ist kein allmächtiger Charakter, und das ist es, was jede Herausforderung interessant macht. Seine Fähigkeit, Objekte zu besitzen, ist auf solche beschränkt, die die richtige Größe und Form für seinen halben Kopf haben (auch wenn man sich in etwas so Großes wie ein Bett verwandeln kann, ist man immer noch auf die Objekte um sich herum beschränkt). Das bedeutet, dass die Spieler ihren Einfallsreichtum einsetzen müssen, um Hindernisse zu überwinden. Mit über 150 verfügbaren Objekten und noch mehr in der Entwicklung scheinen die Möglichkeiten nahezu endlos. Jedes Objekt hat seine eigenen Regeln und Physiken, die die Spieler dazu zwingen, zu experimentieren und durch Versuch und Irrtum die richtige Lösung zu finden.

Ein Aspekt, der wirklich auffällt, ist der Einsatz des Erzählers. Mit einem humorvollen und warmen Ton führt dieser omnipräsente Charakter den Spieler durch Henrys Alltag und kommentiert jede Handlung auf lustige Weise. Dies verleiht dem Spiel nicht nur eine charmante Note, sondern hilft auch, die Frustration zu lindern, die in schwierigeren Momenten auftreten kann. Die Erzählung des Spiels ist zwar nicht so linear wie in anderen Titeln, fängt aber die Essenz der Wiederentdeckung von Kreativität und Freude in den einfachsten Aspekten des Lebens ein.

Das Leveldesign ist eine weitere Stärke des Spiels. Die Mission, die ich gespielt habe, war voller kleiner Details, die das Erkunden und den kreativen Einsatz von Objekten fördern. Den Designern ist es gelungen, eine interaktive Umgebung zu schaffen, in der sich hinter jeder Ecke ein nützliches Werkzeug oder ein zusätzliches Minispiel verbergen kann. Diese Liebe zum Detail und die Möglichkeit, mit fast allem in der Umgebung zu interagieren, halten das Spielerlebnis frisch und unterhaltsam. Während ich spielte, konnte ich nicht anders, als darüber nachzudenken, wie gut dieses Spiel auf mobilen Geräten funktionieren würde, wo seine taktile Natur noch mehr glänzen könnte.

Die Einführung von Henry Halfhead auf mobile Geräte würde nicht nur die Zugänglichkeit erweitern. Es könnte auch ein jüngeres Publikum anziehen, das mit mobilen Plattformen besser vertraut ist als mit Diensten wie Steam. Die Touch-Oberfläche, kombiniert mit der intuitiven Spielmechanik und der Einfachheit der Steuerung, macht das Spiel ideal für das Spielen auf einem Telefon oder Tablet. Dies würde die Tür für eine größere Anzahl von Spielern, insbesondere jüngere, öffnen, um die Magie von Henry und seine lustigen Verwandlungen zu entdecken.

Nachdem ich einige Zeit mit Henry Halfhead verbracht habe, kann ich sagen, dass dieser Titel mehr als nur ein Puzzlespiel ist. Es ist eine Einladung, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen, in der Kreativität der Schlüssel zum Fortschritt ist. Henry Halfhead ist der Beweis dafür, dass Videospiele keine auffälligen Funktionen oder ultrarealistische Grafiken benötigen, um unvergesslich zu sein. Manchmal reichen schon ein halber Kopf und ein bisschen Fantasie aus, um ein einzigartiges und charmantes Erlebnis zu schaffen. Während ich gespannt auf die vollständige Veröffentlichung warte, kann ich nicht anders, als gespannt zu sein, was Lululu Studios für uns bereithält.