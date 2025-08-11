Henry Halfhead erscheint im September für PC, Switch und PS5

HQ

Entwickler Lululu Entertainment hat bekannt gegeben, dass er beabsichtigt, das skurrile Sandbox-Abenteuerspiel Henry Halfhead bereits im September auf den Markt zu bringen. Das Spiel, das für PC, PS5 und Nintendo Switch (1, aber nicht 2) erscheint, wird am 16. September zu einem Preis von 12,99 $ erscheinen, wobei beim Start auch ein Rabatt von 25 % angeboten wird.

Für diejenigen, die nicht wissen, worum es bei Henry Halfhead geht, dreht sich dieses Spiel um einen Charakter, der die Fähigkeit hat, sich in jedes Objekt in Reichweite zu verwandeln. Darin geht der titelgebende Henry seinen täglichen Geschäften nach, während er diese unglaubliche Fähigkeit einsetzt, und zeigt einen Erzähler, der humorvoll kommentiert, was auf dem Weg passiert.

Mit über 250 verschiedenen Objekten, in die man sich verwandeln kann, und sogar der Unterstützung des lokalen kooperativen Spielens kommentierte Mitbegründer, Künstler und Spieldesigner Tim Bürge diese Ankündigung wie folgt.

"Wir freuen uns sehr, dass die Leute so bald Henry Halfhead spielen werden. Wir haben vier Jahre mit Henry verbracht, eine Menge spielbarer Objekte hergestellt und die Geschichte verfeinert. Wir hoffen, dass die Leute ihre Zeit mit Henry genauso genießen, wie wir es geliebt haben, dieses Spiel zu entwickeln!"

Schauen Sie sich den Trailer zum Veröffentlichungsdatum unten an.