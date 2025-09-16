HQ

Inmitten des Wahnsinns des Herbstes ist es leicht, einige der skurrileren und kleineren Indie-Spiele zu übersehen, die auf den Markt kommen. Zugegebenermaßen kann das an der mangelnden verfügbaren Zeit liegen, da jeder freie Platz von AAA-Giganten und Co. aufgefressen wird. Aus diesem Grund lohnt es sich möglicherweise, Henry Halfhead von Lululu Entertainment im Auge zu behalten, da es sich um einen ungewöhnlichen, kurzen und einfachen Indie-Titel handelt, der perfekt für alle ist, die sich mit einem Spiel entspannen möchten, das seinen Spielern nur sehr wenig abverlangt.

Die Idee von Henry Halfhead ist eigentlich sehr einfach. Es ist eine lebensumspannende Geschichte, die einer Figur folgt, die buchstäblich ein halber Kopf ist, aber eine bemerkenswerte Fähigkeit besitzt, jedes Objekt zu bewohnen, das sie will. In diesem Sinne beginnt die Geschichte in Henrys Kindheit, wo er als Baby aufgrund seiner wissbegierigen Natur zu seinem schwebenden Mobile wird, schöne Melodien auf einem Xylophon macht, Türme baut, indem er Blöcke stapelt, und so weiter. Es gibt nicht wirklich ein inhärentes Ziel für das Gameplay, es geht mehr darum, kreativ zu sein und in der Sandbox herumzuspielen, zu testen, was möglich ist und was nicht, was alles zu einem Spiel führt, das so gesund ist, wie es nur geht.

Und diese Idee wird für die Gesamtheit von Henry Halfhead erfasst. Nach dem Säuglingsalter begeben wir uns in die Kindheit und sehen, wie Henry in die Schule passt und wie seine wissbegierige Natur ihn letztendlich zu einem kleinen Ärgernis macht. Das ist wichtig zu beachten, denn es ist ein Vorbote dafür, wie sich der Rest der Geschichte entwickelt und wie Henry immer reifer und weniger kindisch wird und mit der Zeit seinen wissbegierigen Funken verliert, um zuverlässig zu sein. Wir sehen, was passiert, wenn die Arbeit zu Henrys Leben wird, und wie seine Identität zusammenbricht, als die Gleichförmigkeit und Routine alles andere überwältigt, bevor Henry sich entscheidet, etwas zu ändern, seine wissbegierige Natur wieder umarmt und Freude und Wertschätzung in den kleinen Dingen des Lebens findet.

Diese Welle von Veränderungen in Henrys Leben, die sich von der Kindheit bis ins hohe Alter erstreckt, ist die gesamte Idee dieses Spiels, und sie wird auch im Gameplay als solche dargestellt, wo man, wenn Henry am neugierigsten ist, die extravaganteren und breiteren Sandkästen mit allen möglichen einzigartigen und lustigen Aktivitäten findet, die man ganz abschließen kann, wenn man möchte. Ähnlich verhält es sich auf dem Höhepunkt des mittleren Alters, in dem Henry untrennbar mit seinem Job verbunden ist, und es ist eine faszinierende und einfache Satire auf das Leben im Allgemeinen, die sofort zu erkennen ist.

Die Prämisse und sogar die liebevoll erzählte Geschichte funktionieren also, besonders für die paar Stunden, die Henry Halfhead dauert, wenn man es ausdehnt. Die Frage ist, ob das Gameplay dazu passt. Einfach ausgedrückt, funktioniert es gut genug für ein so kurzes Spiel, aber länger und als Spieler würde man nach mehr suchen. Die Idee, verschiedene Gegenstände bewohnen zu können, macht Spaß und ist einzigartig, aber in der Regel haben viele der Gegenstände nicht viel Tiefe, und wenn es um ein komplexeres Ziel geht - zum Beispiel die Zubereitung von Spaghetti Bolognese - ist die Mechanik und die Steuerung ein wenig lästig zu meistern. Auch hier ist es gerade einfach genug, um zu funktionieren, aber alles, was etwas herausfordernder oder ein geringfügig längeres Spiel ist, und es würde merkliche Risse in der Panzerung geben, die Lululu geschmiedet hat.

Aber wenn man sich Henry Halfhead so ansieht, wie es ist, als ein Spiel, das man für deutlich weniger ergattern kann, als wenn man einen neuen Film zu Hause ausleihen kann, gibt es hier viel zu schätzen. Es ist einfach, süß, liebenswert, einzigartig und gesund, und manchmal ist inmitten des Chaos und des Lärms von Actionspielen, RPGs und Ego-Shootern, die wir im Herbst oft sehen, etwas Entzückendes und Leichtes alles, was man braucht.