Henry Cavills Realfilm Voltron wird keinen Kinostart bekommen

Henry Cavill ist zum IP-Mann geworden. Nein, nicht der Martial-Arts-Meister, ein Schauspieler, der in diesen Tagen an jedem noch so kleinen geistigen Eigentum unter der Sonne zu hängen scheint. Im Laufe der Jahre ist Cavill in DC, Marvel (kurz), Sherlock Holmes, The Witcher, Mission: Impossible, The Man from U.N.C.L.E., Stardust und mehr aufgetreten, und in Zukunft wird er diese Liste mit einem Warhammer -Projekt, Highlander und sogar Voltron weiter ausbauen.

Letzteres ist besonders spannend, da die Dreharbeiten für den Film bereits abgeschlossen sind, erst im April 2025, was bedeutet, dass sich viele darauf gefreut haben, den Film eher früher als später zu sehen. Das Wichtigste ist, dass es beim Debüt dieses Films einen Vorbehalt geben wird.

The Wrap hat einen Bericht veröffentlicht, der darauf hindeutet, dass Amazon MGM Studios einen Sinneswandel bezüglich des Premierenplans dieses Films vollzogen hat, mit der Absicht, das Kinodebüt zugunsten eines direkten Beginns von Prime Video aufzugeben.

Vollständig wird behauptet: "Trotz des Engagements von Amazon für Kinovorführungen geht Voltron direkt zu ihrem Prime Video-Streaming-Dienst".

Es ist unklar, warum diese Änderung vorgenommen wurde, aber es ist nicht neu, dass Amazon MGM Studios auf diese Weise funktioniert, da früher erwartet wurde, dass Road House in die Kinos kommt, aber stattdessen direkt zum Streaming ging.