Henry Cavill wird nicht zu The Witcher zurückkehren

Gestern wurde bekannt, dass Henry Cavill doch nicht in die Rolle des Superman zurückkehren wird, da die neuen DC Studios CEOs James Gunn und Peter Safraan das Franchise in eine andere Richtung führen wollen.

Dies machte natürlich viele Fans des britischen Schauspielers traurig, aber es gab auch Hoffnung, dass Cavill in die Rolle des Geralt von Rivia in Netflix' The Witcher zurückkehren könnte, da der Grund, warum er diese Show verließ (zumindest wie offiziell angegeben), war, dass seine Rolle als Superman zu anspruchsvoll für ihn wäre, um auch in einer TV-Serie zu spielen.

Leider wird das nicht der Fall sein, da Variety die Bestätigung erhalten hat, dass "The Witcher Staffel 4 unverändert voranschreitet".

Das bedeutet, dass Liam Hemsworth wie geplant in der vierten Staffel von The Witcher als Geralt von Rivia auftreten wird. Die dritte und letzte Staffel mit Henry Cavill in der Hauptrolle wird im Sommer 2023 auf Netflix veröffentlicht.