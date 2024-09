Henry Cavill will mehr PvP-Güte von Warhammer 40,000: Space Marine II

HQ

Henry Cavill ist einer der berühmtesten Nerds, die wir heute haben, da er im Laufe seiner Karriere sowohl Superman als auch Geralt gespielt hat und über seinen Instagram-Account Tipps zum PC-Bau und zur Warhammer-Malerei geteilt hat.

Letzteres ist interessant, denn Warhammer scheint eine große Leidenschaft für Cavill zu sein, der immer wieder bewiesen hat, dass er ein wirklich tiefes Wissen in der Materie hat, und derzeit an einer Warhammer-Serie mit Amazon arbeitet. Aber anscheinend spielt er auch Warhammer 40,000: Space Marine II.

Er schreibt auf Instagram, dass ihm das Spiel und vor allem der PvP-Aspekt gefällt, von dem er hofft, dass er ihn erweitern wird:

"Ich liebe das PvP und freue mich wirklich darauf, dass es wächst und expandiert - es hat echtes Potenzial, absolut großartig zu werden!"

Als Gamer und Warhammer-Fan, der er ist, spielt er natürlich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad - Angel of Death - und merkt an, dass es hart genug ist, dass er es nicht alleine schaffen kann, etwas, das er liebt. Der Publisher des Spiels, Focus Entertainment, hat sich ebenfalls in den Kommentaren zu Wort gemeldet und geschrieben:

"Wenn der beste Krieger des Kaisers spielt, weißt du, dass es gut ist."

Und wir können dem nur zustimmen, Warhammer 40,000: Space Marine II ist ein wirklich tolles Spiel. Stimmst du Cavill zu, dass der PvP-Teil erweitert werden sollte?