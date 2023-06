Henry Cavill verabschiedet sich von seinen Witcher-Co-Stars

HQ

Auf der jüngsten TUDUM-Veranstaltung von Netflix sprach Henry Cavill etwas über seinen Abschied von The Witcher. Die dritte Staffel wird, falls Sie es noch nicht wussten, Cavills letzte sein, in der er die Rolle des Geralt von Riva spielt.

Cavill entschied sich, sich bei seinen Co-Stars zu bedanken und zeigte ihnen während seines kurzen Statements eine immense Wertschätzung.

Neben der Präsentation des neuen Clips aus The Witcher Staffel 3 sagte Cavill:

"Ich möchte eigentlich nur über meine Co-Stars hier sprechen. Denn es war wieder einmal eine Freude und eine Ehre, mit euch zusammenzuarbeiten. Ihr bringt so viele Nuancen und Details in diese Charaktere, die oft Gefahr laufen, zu stark vereinfacht zu werden, und was ihr mit den Charakteren gemacht habt, war mit Arbeit, Sorgfalt und Mühe verbunden. Und glaubt mir, es war das größte Vergnügen, mit euch zu arbeiten. Ich möchte nur sagen, dass ich dich vermissen werde. Ich werde dich sehr vermissen."



Joey Batey, der Jaskier alias Dandelion spielt, fügte ein eigenes Dankeschön hinzu und lobte Cavills "unglaublichen Beitrag zu The Witcher über drei Staffeln, wir werden dich vermissen und wir lieben dich."

Es gibt Theorien in der Fangemeinde, dass Cavill die Show aufgrund kreativer Differenzen verlässt, aber soweit wir wissen, bleibt das im Bereich der Spekulationen, da weder Netflix noch Cavill die Gründe für seinen Abgang bestätigt haben.

Was hältst du davon, dass Henry Cavill The Witcher verlässt?