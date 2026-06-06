Henry Cavill und Kevin Hart schließen sich für die Netflix-Spionagekomödie zusammen.

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Henry Cavill hat eine weitere große Filmrolle ergattert. Berichten zufolge wird der britische Schauspieler eine der Hauptrollen in einer kommenden Netflix-Actionkomödie übernehmen, in der er auf der Leinwand von Kevin Hart begleitet wird.

Der Film wird als Spionagegeschichte mit Elementen von Action und Humor beschrieben. Ehemalige Charlie's Angels-Veteranen sind an Bord der Produktion. Details zur Handlung bleiben vorerst geheim, aber das Projekt markiert ein weiteres hochkarätiges Projekt für Netflix in diesem Genre. Wir wissen noch nicht, wann der Film Premiere feiern wird.