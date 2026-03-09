Henry Cavill und Jake Gyllenhaal tun sich erneut mit Guy Ritchie zusammen für In the Grey

Guy Ritchies Filme bekommen vielleicht nicht die enorme Kinokassenunterstützung wie manche andere große Filmemacher, aber das scheint den englischen Autor/Regisseur nicht zu stören, solange er weiterhin die Art von Filmen macht, die er gerne macht. Wir sagen das, denn Ritchie wird bald wieder zurückkehren, mit einem neuen Kinofilm, bei dem er sich mit einigen seiner Lieblingsstars der modernen Filme wiedervereint (nein, diesmal nicht Jason Statham), nämlich Henry Cavill, Jake Gyllenhaal und Eiza Gonzalez.

Nach der Zusammenarbeit mit Ersterem und Letzterem zuletzt in The Ministry of Ungentlemanly Warfare (2024) und Gyllenhaal 2023 für The Covenant, bringt dieser neueste Film das Trio zusammen, um zwei Extraktionsspezialisten zu spielen, die eine Elite-Verhandlungsführerin beschützen. Wir müssen wahrscheinlich nicht viel weiter gehen, um die Handlung des als In the Grey bekannten Films darzulegen, aber wenn du nach mehr Tiefe suchst, schau dir unten die offizielle Zusammenfassung an.

"In The Grey folgt ein verdecktes Team von Elite-Agenten, die im globalen Schatten leben und ebenso vertraut mit Macht und Einfluss sind wie mit automatischen Waffen und Sprengstoffen. Als ein skrupelloser Despot ein Vermögen im Wert einer Milliarde stiehlt, wird das Team geschickt, um es auf eine Selbstmordmission zurückzuholen, die für jeden anderen ein Selbstmordauftrag wäre. Was als unmöglicher Coup beginnt, wird viel schlimmer und entwickelt sich zu einem offenen Krieg aus Strategie, Täuschung und Überleben."

Darüber hinaus wissen wir, dass In the Grey ab dem 15. Mai in die Kinos startet, und wenn Sie einen Vorgeschmack darauf bekommen möchten, was er zu bieten hat, können Sie unten den ersten vollständigen Trailer zum Film ansehen.