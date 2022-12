Henry Cavill und Gal Gadot wurden scheinbar aus The Flash geschnitten

Die letzten Wochen waren ziemlich monumental für das DC Extended Universe, das 2013 mit dem von Henry Cavill geführten Man of Steel begann. Zuerst erfuhren wir, dass einer der beliebtesten Charaktere nicht so schnell zurückkehren würde, da Wonder Woman 3 mit Gal Gadot verschrottet worden war , und erst vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass Cavil selbst auch nicht in die Rolle des Superman zurückkehren würde .

Jetzt kann The Hollywood Reporter enthüllen, dass Cameos von Gal Gadot und Henry Cavill im kommenden DC-Film The Flash geschnitten wurden, obwohl die Szenen bereits gedreht wurden, da sie nicht zur Richtung des filmischen Universums passen, das unter James Gunn und Peter Saffra, den kürzlich eingestellten CEOs von DC Studios, verfolgt wird.

Laut den Quellen des Hollywood Reporter war einer der Gründe, warum Gunn und Safran das DC-Universum überhaupt aufmischen wollten, die schlechte Leistung des Dawyne Johnson-Films Black Adam, der eine Post-Credits-Szene mit Cavill als Superman hatte.

"Am Ende war er [Cavill] eine Schachfigur in Dwaynes gescheitertem Versuch, ein Stück DC zu kontrollieren", sagt eine anonyme Quelle den Medien.

Black Adam hat bisher 389,5 Millionen Dollar eingespielt, was kaum die Gewinnschwelle erreicht, und auf künstlerischer Ebene hat der Film dem Superhelden-Genre nichts Sinnvolles hinzugefügt.