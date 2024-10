Henry Cavill spielt die Hauptrolle im Film Voltron

Der Amazon-Film Voltron hat kürzlich einen bedeutenden Star gewonnen. Während Henry Cavill weiter an seiner Warhammer-Serie in Zusammenarbeit mit Amazon und Games Workshop arbeitet, wird der Schauspieler auch in Voltron in eine weitere bekannte IP eintauchen.

Der Film Voltron basiert auf dem Anime, der Mitte der 1980er Jahre lief. Junge Piloten übernehmen die Kontrolle über einzelne Mechs, die sich dann zu einem mächtigen Megaroboter zusammenschließen können, der als Voltron bekannt ist. Wenn du Power Rangers oder etwas Ähnliches gesehen hast, wirst du mit der Formel vertraut sein.

Die Details der Handlung sind laut The Hollywood Reporter unklar, aber wir wissen auch, dass der Film von Rawson Marshall Thurber inszeniert wird, der zuletzt für Red Notice bekannt war.

Freust du dich schon auf den Voltron Film?