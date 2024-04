Henry Cavill schließt nicht aus, James Bond zu spielen

HQ

Es gibt zwei Namen, die unter James-Bond-Fans oft herumgeworfen werden, wenn es darum geht, wer die nächste Iteration der Figur spielen soll. Der eine ist Idris Elba und der andere ist Henry Cavill. Während Ersterer sein Interesse definitiv abgelehnt hat, war der letztere Schauspieler vager.

Und in einem neuen Interview in der Rich Eisen Show enthüllt Cavill, dass er die Tür nicht schließt und sogar anzudeuten scheint, dass er daran interessiert ist, eine Lizenz zum Töten zu erhalten. Darauf angesprochen, sagt er:

"Ich habe keine Ahnung. Alles, was ich zu sagen habe, sind die Gerüchte. Die gleichen Informationen, die Sie haben. Vielleicht bin ich jetzt zu alt, vielleicht auch nicht. Es liegt an Barbara Broccoli und Mike Wilson und wir werden sehen, was sie vorhaben."

Cavills nächster Film ist The Ministry of Ungentlemanly Warfare, in dem er Gus March-Phillipps spielt. Er war die Person, die den Vorläufer des Special Air Service (SAS) ins Leben rief, und wird weithin als eine der Hauptinspirationen für die Figur James Bond angesehen. Als Rich Eisen darauf hinwies, dass Cavill "den Typen spielt, auf dem Bond basiert", antwortete er:

"Ja, das scheint ein guter erster Schritt zu sein, oder?"

Henry Cavill ist derzeit 40 Jahre alt und damit jünger als Roger Moore, Timothy Dalton und Pierce Brosnan in ihrem jeweils ersten Bond-Film. Kürzlich wurde berichtet, dass Aaron Taylor Johnson der nächste 007 sein wird, aber bisher wurde dies nicht offiziell bestätigt.

