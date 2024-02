Henry Cavill scheint ziemlich begeistert zu sein, Amazons Warhammer 40.000-Universum zu leiten

HQ

Henry Cavill ist seit einiger Zeit der König der Nerds. Gutaussehend, aufgebockt, in WoW-Raids, Warhammer, The Witcher und mehr? Das ist dein perfekter Mann, genau da. Sogar Hollywood scheint ihn zu verehren, da er nun die Verantwortung für sein eigenes Kinouniversum übernommen hat.

In einem neuen Interview mit Josh Horowitz sprach Cavill über die Leitung von Amazons Version von Warhammer 40.000. "Es ist das größte Privileg meiner beruflichen Laufbahn, diese Möglichkeit zu haben", sagte er. "Ich kann nicht zu viel sagen, es ist noch ganz am Anfang, aber diese Gelegenheit zu haben, es auf die Leinwand zu bringen und an der Pinne zu stehen, damit es treu sein kann, ist der Schlüssel für mich."

"Das ist das Zeug, mit dem ich seit meiner Kindheit zu tun habe", fuhr er fort. "Das sind die Dinge, von denen ich in meiner Freizeit träume, auch als Erwachsener. Und ich kann es zum Leben erwecken. Und es gibt keinen besseren Grund, warum ich in die Branche eingestiegen bin, als so etwas zu tun, und ich bin sehr glücklich, hier zu sein."

Cavill wird die Hauptrolle spielen und das neue Kinouniversum produzieren. Es wird im Moment noch unter Verschluss gehalten, aber die Fans sind gespannt, was Amazon adaptieren wird.