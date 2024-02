Henry Cavill ist kein Fan von Sexszenen

HQ

Es gibt heute eine kleine Debatte über Sexszenen im Filmbereich. In der Vergangenheit waren sie der letzte Schrei, und die Macher nutzten jede Methode, um mehr Sex in ihre Serien und Filme zu bringen (nehmen Sie zum Beispiel Game of Thrones und die Verwendung von "Sexposition").

Allerdings gab es in letzter Zeit eine Menge Widerstand gegen Leute, die die Dreck machen, und selbst einige Hauptdarsteller fragen sich, wie viele Sexszenen zu viel sind. Im Gespräch mit Josh Horowitz (nach etwa 16 Minuten) sagt Henry Cavill, dass er kein Fan von Sexszenen ist.

"Es gibt Umstände, unter denen eine Sexszene tatsächlich für einen Film von Vorteil ist und nicht nur für das Publikum, aber ich denke, dass sie heutzutage manchmal überstrapaziert werden", sagte er.

In Bezug auf das, was als " vorteilhaft für einen Film" gilt, nehmen wir an, dass das nur dem Publikum überlassen bleibt. Oppenheimers Sexszenen wurden in den letzten Monaten heftig diskutiert, aber es scheint, dass die Leute Sex nicht mehr nur um des Sex willen sehen. Sie wollen mehr von ihrer Unterhaltung und das merkt man.