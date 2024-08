Henry Cavill hat sich während der Dreharbeiten zum Deadpool & Wolverine mit Zigarrenrauch krank gemacht

HQ

*Spoiler zu Deadpool & Wolverine stehen bevor. Sie wurden gewarnt.*

Während Deadpool & Wolverine begibt sich Deadpool auf eine Suche durch das Multiversum, um einen Wolverine zu finden, mit dem er sich zusammentun kann. Dies führt zu einigen brillanten Looks und Kostümwechseln für Hugh Jackman sowie zu einigen Anspielungen auf großartige Comic-Serien.

In dieser Sequenz sehen wir auch einen ersten Blick auf einen anderen Live-Action-Wolverine, da Henry Cavill in dem Film einen Schock-Cameo-Auftritt hatte. Das Cavillerine ist nur für einen Moment da, aber es hat gereicht, dass die Fans Lust auf mehr gemacht haben.

Cavills Cameo-Auftritt hatte jedoch seinen Preis, denn Regisseur Shawn Levy erzählte der NY Times, dass Cavill den ganzen Drehtag mit einer Zigarre im Mund verbrachte. "Ich erinnere mich, dass ich am nächsten Tag hörte, dass Henry krank war, weil er 8 Stunden lang Zigarrenrauch eingeatmet hatte." sagte Levy.

Wahre Hingabe an sein Handwerk also. Wir müssen sehen, ob Cavill in absehbarer Zeit sein richtiges Debüt als Wolverine geben wird oder ob dies nur ein einmaliger Vorfall war.