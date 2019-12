Henry Cavill: "Geralt ist eine Mischung aus Superman und Batman"

Zwei Wochen vor der Premiere der Netflix-exklusiven Serie The Witcher hat der Schauspieler Henry Cavill in einem Interview den Monsterschlächter Geralt of Riva porträtiert. Der Brite profitiere eigenen Aussagen zufolge davon, dass der weißhaarige Mutant einige Gemeinsamkeiten mit Superman habe, den Cavill 2013 in Man of Steel verkörperte. Den Reportern von ReelBlend hat er zudem verraten, dass er auch ein Stück Batman im Hexer erkennt:

"Es gibt einige starke Gemeinsamkeiten. Geralt von Riva ist fast wie eine Mischung aus Superman und Batman. Er ist größer, stärker und schneller als ein durchschnittlicher Mensch, aber er ist auch außergewöhnlich gut in der Detektivarbeit. Er war verwaist und verlassen, er wuchs in unglaublich rauen Umgebungen auf und trainierte außergewöhnlich hart. Wenn ihr also diese beiden Charaktere nehmt, sie zusammenmischt und [das Ergebnis] in eine fantasievolle / mittelalterliche Umgebung versetzen würdet, würde man wahrscheinlich jemanden wie Geralt von Riva erhalten."

"Er hat aber mehr von einer externen Batman-Persönlichkeit und ein internes Superman-Herz. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant, so einen Charakter zu spielen, weil man in einer Show nur so wenig Zeit hat, um all diese Komplexitäten und Nuancen auszudrücken."

Pünktlich zu den Weihnachtsferien wird The Witcher ab dem 20. Dezember dieses Jahres auf Netflix ausgestrahlt. Freut ihr euch auf diese mittelalterliche Fantasie?