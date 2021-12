Henry Cavill: Ein Videospielfilm mit mir? So etwas wie RDR2 würde Spaß machen...

HQ

Die zweite Staffel der TV-Serie The Witcher wurde vor ein paar Tagen mit einer glamourösen Premiere (inklusive rotem Teppich) in Madrid eingeleitet. Wir von Gamereactor haben die Gelegenheit erhalten, Henry Cavill ein paar Fragen zu stellen, der vor Ort war, um die erste Episode zusammen mit den spanischen Fans zu sehen.

Der britische Schauspieler (The Tudors, Superman) sprach mit uns im Videointerview über die neuen Abenteuer von Geralt von Riva, die am Freitag, den 17. Dezember im Streaming-Dienst von Netflix anlaufen. Der Mann der Stunde war gleichzeitig aber so freundlich, sich mit uns über seine gut dokumentierte Gamer-Leidenschaft zu unterhalten.

"Hmmm... aww, das ist eine sehr gute", antwortete Cavill auf die Frage, welches Videospiel er gerne in einen Netflix-Film oder eine Netflix-Serie mit ihm in der Hauptrolle verwandeln würde. "Nun, das ist eine schwierige Sache, weil man sowohl geistiges Eigentum als auch ein Unternehmen miteinander verbindet, was eine schwierige Sache ist. Ich möchte mich damit sicher nicht in eine Ecke drängen, [denn] es gibt genug der Spiele da draußen... Ich habe kürzlich angefangen, Red Dead Redemption 2 zu spielen - ich weiß, dass ich ein bisschen spät auf dieser Party bin... Aber ich habe angefangen, es zu spielen und es macht mir wirklich Spaß. So etwas in der Art in einen Film zu verwandeln, das würde sicherlich Spaß machen."

Weitere Eindrücke zu Cavills Performance in der neuen The-Witcher-Staffel findet ihr in unserer Serienvorschau.