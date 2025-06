Henry Cavill beschreibt den "kniffligen" Prozess, Warhammer 40.000 auf Film und Fernsehen zu bringen

HQ

Auch wenn wir den wahren Grund für Henry Cavills Ausstieg aus der Netflix-Serie The Witcher vielleicht nie erfahren werden, glauben viele Fans, dass er mit den kreativen Freiheiten, die sich die Serie von den Büchern nahm, nicht einverstanden war und sich manchmal ganz von ihren Geschichten entfernte. Dieselben Fans freuten sich, als sie herausfanden, dass Cavill ein Maß an kreativer Kontrolle erhielt, wie er es bei seinen bevorstehenden Warhammer-Projekten mit Amazon nicht hatte.

Im Gespräch mit Esquire sprach Cavill über seinen "wahr gewordenen Traum", Filme und Serien für die Warhammer 40.000 IP zu entwickeln, sowie über einige Komplikationen. "Es ist anders als das, was ich vorher gemacht habe, in dem Sinne, dass ich vorher nicht meine Hand an der Pinne hatte", erklärte er. "Es ist wunderbar, das zu tun. Es ist eine knifflige und sehr komplexe IP, und das ist es, was ich daran liebe."

"Die Herausforderungen, die damit einhergehen, dies auf eine Art und Weise auf die Seite zu bringen, die dieser Komplexität, dieser Kniffligheit und dieser Nuance gerecht wird, ist eine Herausforderung, die ich enorm genieße."

Warhammer 40.000 ist eine IP mit einer Größe, mit der nur wenige Universen mithalten können. Milliarden von Menschenleben können in einem Konflikt verloren gehen, der - im Gesamtbild des Settings - eher in Vergessenheit gerät. Es gibt unzählige Charaktere, Fraktionen und Momente, auf die man sich konzentrieren kann, oder Cavill und das Team könnten etwas völlig Neues erschaffen. Wir müssen abwarten und sehen, was er sich ausdenkt.