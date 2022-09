Hellraiser bekommt den ersten richtigen Trailer

HQ

Das Hellraiser-Franchise begann 1987 und wurde sehr populär, auch wenn es nie das größere Publikum anderer großer Horrorfilme aus den 80er Jahren erreichte. Und obwohl es nie tot war, waren die letzten paar Filme "direkt auf DVD" -Veröffentlichungen, die sehr ungünstige Kritiken erhalten haben.

Aber in diesem Jahr ist Hellraiser wieder da, und dieses Mal sind mehr Ressourcen und Talente an dem Projekt beteiligt. Hellraiser ist diesmal weiblich, gespielt von Jamie Clayton, und wir haben gerade den ersten Trailer bekommen, der darauf hinweist, dass es ein sehr gruseliger Film ist, der uns nächsten Monat auf Disney+ (in Europa, Hulu in den USA) erwartet, pünktlich zu Halloween.