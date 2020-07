Hellpoint erscheint diese Woche nicht auf Nintendo Switch

Hellpoint ist ein Action-Rollenspiel mit Horrorelementen von Cradle Games, das diese Woche erscheinen wird. Erst vor ein paar Wochen teilte uns der Publisher Tinybuild mit, dass das Game am 30. Juli auf PC (Steam, GOG & EGS), PS4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht werden sollte, doch dann gab es letzte Woche eine kurzfristige Terminverschiebung für die Version auf dem Nintendo-Hybriden.

In einer auf Twitter veröffentlichten Erklärung schreibt der Entwickler, dass Hellpoint für Nintendo Switch "auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr" verschoben wurde. Das Team scheint mit der Qualität dieser Spielerfahrung nicht zufrieden zu sein, deshalb wollen sie sich mehr Zeit nehmen und den Titel polieren. Die Switch-Version soll abgesehen vom Splitscreen-Multiplayer mit den Editionen auf Xbox One und Playstation 4 inhaltsgleich sein. Laut Cradle Games bestehe ihre größte Herausforderung derzeit darin, "den Online-Multiplayer vollständig zu implementieren und sicherzustellen, dass alles wie beabsichtigt funktioniert".