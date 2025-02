Hello Stranger könnte deine nächste FMV-Obsession sein

Die Kategorie der Full-Motion-Videospiele ist in letzter Zeit stetig gewachsen, wobei Entwickler wie Wales Interactive einen großen Beitrag zu diesem Segment leisten. Ein weiteres Studio, das die FMV-Welt erweitern möchte, ist Aviary Studios, das nach seinem vorherigen Titel The Gallery nun mit einer völlig neuen Geschichte namens Hello Stranger zurückkehrt.

Das Spiel dreht sich um einen Mann, der in seinem eigenen Smart Home gefangen ist und die Aufgabe hat, mehrere Herausforderungen zu meistern, die von einem maskierten Fremden bereitgestellt werden, um zu überleben und zu entkommen. Das Spiel wird im Mai auf dem PC über Steam erscheinen, und das alles zu einem sehr erschwinglichen Preis von 8,50 £/9,75 € und mit einer Besetzung von recht erfahrenen Schauspielern.

Hello Stranger sieht Vikings ' George Blagden (bekannt als der Mönch Athelstan) in der Hauptrolle, während Fate: The Winx Saga Danny Griffin, The Ark Christina Wolfe, Foundation 's Kulvinder Ghir, Queenie 's Laura Whitmore, Heartstopper 's Yasmin Finney und Gladiator und Gladiator II 's Derek Jacobi den Rest des Teams bilden.

Da das Spiel seinem Debüt immer näher kommt, könnt ihr euch unten einen Trailer zu Hello Stranger ansehen.