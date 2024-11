Hello Neighbor 3 wurde enthüllt

Hello Neighbor 3 wurde angekündigt. Die gemütliche und gruselige Serie versetzt uns in die Stadt Raven Brooks, irgendwann in der Zukunft. Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum, aber die Ankündigung wurde über ein neues Entwicklerprotokoll offiziell gemacht.

Im Entwicklerprotokoll wurde uns gesagt, dass Hello Neighbor 3 wie die vorherigen Spiele sich an die Art und Weise anpassen wird, wie der Spieler seine Ziele in der Stadt annimmt. Jeder Bewohner von Raven Brooks hat seine eigene Persönlichkeit und sein eigenes tägliches Leben.

Es ist eine aufregende Zeit, ein Fan von Hello Neighbor zu sein, denn du hast nicht nur dieses Spiel in Arbeit, sondern es ist auch eine Verfilmung auf dem Weg, vom Autor des Films Five Nights at Freddy's.