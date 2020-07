Hello Neighbor 2 jagt Eindringlinge 2021 auf Xbox und PC

Während der Game-Awards-Moderator Geoff Keighley sein Summer Game Fest veranstaltete und Gäste in der Pre-Show zum Xbox Games Showcase interviewte, haben die Entwickler von Tinybuild Hello Neighbor 2 angekündigt. Die Fortsetzung soll den Ereignissen des Originals folgen und uns in ein Haus eindringen lassen, in dem es nicht mit rechten Dingen zugeht. Die Spieler werden das Verschwinden von Mr. Peterson untersuchen, dem Nachbarn und Antagonisten aus dem ursprünglichen Spiel, der von einer vogelähnlichen Kreatur gefangen genommen wurde. Das Entwicklerstudio stellt ihre selbstlernende KI in den Vordergrund, weil die während des Spielens unser Verhalten analysiert und darauf aufbauend Strategien entwickelt, die uns das Leben schwerer machen sollen. Hello Neighbor 2 wird voraussichtlich 2021 für PC- und Xbox-Formate veröffentlicht.

