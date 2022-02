Hello Neighbor 2 auf PS4 und PS5 auf frischer Tat ertappt

HQ

Tinybuild teilte diese Woche mit, dass Hello Neighbor 2 auch auf Playstation-Konsolen erscheinen wird. Die Fortsetzung des bei Livestreamern beliebten Versteckspiels wurde im Sommer 2020 für PC und Xbox-Plattformen angekündigt, doch inzwischen dürfen sich auch die Spieler auf PS4 und PS5 auf das Game freuen. Vorbesteller können ab dem 7. April eine Beta des Games spielen und erstmals selbst herausfinden, welche Geheimnisse die verschiedenen Personen von Raven Brooks haben.

In Hello Neighbor 2 schlüpfen wir in die Haut des Journalisten Quentin, der seinen Nachbarn einfach nicht vertrauen kann. Ihr untersucht das Verschwinden des Protagonisten aus dem ersten Spiel und müsst die Bewohner dieses kleinen Örtchens aus diesem Grund ganz genau unter die Lupe nehmen. Laut Tinybuild reagieren all diese Figuren auf einzigartige Art und Weise darauf, wie ihr die Leichen in ihren Kellern ans Tageslicht bringt.

Quelle: Playstation-Blog.