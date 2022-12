Hello Neighbor 2

HQ

Trotz mehr oder weniger vernichtender Kritik konnte sich der humorvolle Rätselthriller Hello Neighbor seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2017 zwei Millionen Mal verkaufen. Schließlich war der einzigartige Genre-Mix ein besonderer Hit bei einem jüngeren Publikum auf Twitch und YouTube, wo laute Streamer auf den mörderischen Mr. Peterson - den im Titel erwähnten Nachbarn - und seine verrückte Verfolgung des Spielers reagierten, von Petersons Villa bis zu seinem alptraumhaft verwirrten Gehirn. Obwohl die Entwickler von Dynamic Pixels offensichtlich besser darin waren, Ideen zu entwickeln, als sie tatsächlich umzusetzen, muss man dem ersten Spiel einen eigenartigen, leicht albernen Charme zuschreiben.

Für Spiel Nummer zwei kehre ich jetzt in die gleiche schlummernde Wohngegend zurück - und es fühlt sich an, als wäre ich nie weggegangen. Grafisch gesehen hat sich leider seit dem letzten Mal nicht viel geändert, und die cartoonartige, niedrig aufgelöste überstürzte Blockigkeit, die die schlimmsten, technischen Mängel des vorherigen Spiels überschattete, ist auch diesmal nicht so leicht zu verzeihen. Zumal es einen Generationswechsel gegeben hat. Auf der anderen Seite ist die pulsierende, Mr. Gadget-artige Musik so entzückend, wie ich sie in Erinnerung habe. Subtil, jazzig, gemütlich und eher ein bisschen unheimlich als voller greller Effekte.

Aber leider hat sich auch bei Mr. Peterson nicht viel geändert. Zunächst werde ich Zeuge eines weiteren seiner Morde, und meine erste Mission ist es, mich zum Tatort zu begeben, vorbei an dem Polizisten, der Petersons Haus mit Barrikadenband umzingelt hat, und hinunter in den Keller. Was zwischen dem Mord und der Ankunft der Polizei passiert ist, bleibt eine Frage der Interpretation, und ich gehe davon aus, dass Dynamic Pixels eine Reihe von Puzzleszenarien zusammengesponnen hat, die sie nicht zu einer zusammenhängenden Geschichte zusammenfügen konnten. Ausnahmsweise habe ich mich von der Polizei entfernt - etwas, das sich bald zu nervigerem Versuch und Irrtum entwickelt als zu nervenaufreibendem Komik-Katz-und-Maus-Horror - und Schritt für Schritt die manchmal urkomisch einfachen, manchmal unvorstellbar aufwendigen Rätsel gelöst, unter kleinen Holztischen gekauert und Zugang zum Keller erhalten; dann werde ich einfach weiter aus der Haustür geschleudert, weg vom Tatort.

Die Belohnung für Herausforderung Nummer eins bleibt also aus, und ich bleibe snobistisch allein in der Einfahrt des Hauses mit einem offenen Wohnvorort zurück, den ich auf der Suche nach dem nächsten Ziel erkunden kann. Nun, wohin gehe ich? Etwas zögerlich spüre ich Türknauf an Türklinke der Villen, springe über Hecken und spähe durch Fenster hinein. Hallo, ich möchte anrufen. Was soll ich tun? Wenn ich es leid bin, dass mich niemand hereinlässt, werfe ich meine Brechstange auf die Glasscheiben, werde aber ständig mit dem gleichen szenischen "Thomp" konfrontiert. Die scheinbar offene Welt ist eine Lüge oder zumindest eine leere Hubworld.

Nachfolgende Herausforderungen, wenn ich sie schließlich finde, sind nur lose Variationen der ersten. Im Café wiederholt sich das gleiche Schritt-für-Schritt-Rätsel, bei dem das Objekt zuerst im Katzenfutternapf gefunden werden muss, der Schlüssel zum Schrank mit dem Katzenfutter gefunden werden muss, die Katze gefüttert werden muss, um ihre Aufmerksamkeit abzulenken, damit ich endlich das Objekt erfasse, und der Kreis geschlossen ist. Währenddessen jagt mich einer von Mr. Petersons Handlangern - in diesem Fall eine anonym benannte, wütende Person - auf völlig willkürlichen Prämissen. Macht es einen Unterschied, ob ich mich auf dem Holzboden schleichen lasse als auf den weich gewebten Teppichen? frage ich mich. Und warum bleibt die Hündin für etwas mehr als eine halbe Minute direkt vor mir stehen - wieder unter einem Tisch kauernd, begnügt sich aber damit, nur auf den Tisch zu starren?

Im Vorfeld von Hello Neighbor 2 haben die Entwickler über fortschrittliche KI, eine offene Welt, klarere Zielsetzungen und eine aufregende Geschichte gesprochen, die tiefer in Mr. Petersons Charakter und Motivationen eintauchen wird. Alles, was wir bekamen, war ein Entwickler, der einmal mehr seine Unfähigkeit zur Umsetzung von Ideen zeigte; Sie machten auch nur allzu deutlich, dass auch die Ideen selbst ausgelaufen sind. Machen Sie es wie die Kinder und schauen Sie sich stattdessen Hello Neighbor 2 auf YouTube oder Twitch an, wenn Sie müssen. Geben Sie einfach kein Geld dafür aus.