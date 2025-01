Hello Kitty gesellt sich zu Minecraft in der neuesten Ergänzung des Spiels

HQ

Die berühmteste Katze der Welt und ihre Freunde sind jetzt in Minecraft, das heute das neueste in einer Reihe von Add-ons vorgestellt hat - Hello Kitty and Friends. Die herunterladbaren Inhalte wurden in Zusammenarbeit mit Sanrio entwickelt und ermöglichen es den Spielern, mit einer ganzen Reihe berühmter Charaktere aus dem Hello Kitty-Universum zu interagieren. Und natürlich haben Sie die Möglichkeit, eine ganze Stadt basierend auf dem Thema zu erkunden. Mojang selbst beschreibt den Zusatz wie folgt:

"Der Hello Kitty and Friends DLC bringt wechselnde Jahreszeiten mit sich, und wenn diese sich ändern, werdet ihr eine magische, sich verändernde Welt mit blühenden Blumen im Frühling, einer strahlenden Sonne im Sommer, wundersamem Laub im Herbst und einem Winter mit knackigem, weißem Schnee entdecken. Jede Jahreszeit bringt auch ihr eigenes aufregendes und reizvolles saisonales Ereignis mit sich. Ich meine, wer möchte nicht an einem dieser faszinierenden und witzigen Zusammenkünfte teilnehmen: dem Eggciting Cherry Blossom Festival, dem Frosty Funday, dem Halloween Spooktacular oder dem Fireworks Festival?"

Hello Kitty and Friends steht zum Download über den Minecraft Store zur Verfügung und Sie können sich auch den Trailer unten ansehen.

