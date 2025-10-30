Hello Kitty erobert Hollywood mit Spielfilm im Jahr 2028

Der IP-Goldrausch in Hollywood geht weiter, denn die derzeit im Angebot befindlichen Warner Bros. geben interessierten Käufern nun einen weiteren Grund, sie zu kaufen. Der Produktionsriese hat bekannt gegeben, dass wir im Jahr 2028 alle vom Hello Kitty Fieber verzehrt werden, wenn die immens beliebte Merchandise-Marke in die Kinos kommt.

Das Projekt, das am 21. Juli 2028 Premiere feiern soll, wird ein Animationsfilm sein, bei dem Leo Matsuda (bekannt für seine Arbeit an Zootropolis, Wreck-It Ralph, Big Hero 6, Abominable, Extinct, The Bad Guys, Under the Boardwork und Orion and the Dark in verschiedenen Story- und Künstlerrollen) Regie führen wird.

Weitere Details über das Projekt sind rar, aber in einem Statement von Warner Bros. (danke, Variety) heißt es, dass wir erwarten sollten, dass "Hello Kitty und ihre Freunde sich auf ein filmisches Abenteuer begeben, das Zuschauer jeden Alters begeistern wird".

Das Drehbuch für den Film stammt von Dana Fox von Wicked und wird von Beau Flynn von FlynnPictureCo. produziert, der viel Zeit damit verbracht hat, mit dem Besitzer von Hello Kitty Sanrio und seinem Gründer Shintaro Tsuji zusammenzuarbeiten, um sich die Rechte an der Figur zu sichern.

Was glaubst du, wie groß ein Hello Kitty Spielfilm sein wird?