Hello Games zeigt Mechaniken von The Last Campfire

Hello Games ist eines dieser Studios, das man nicht in eine Schublade stecken sollte (Schubladendenken nervt eh). Während der Entwickler vielleicht am ehesten für sein umfangreiches Science-Fiction-Abenteuer No Man's Sky bekannt ist, verbinden ältere Spieler mit dem Studio womöglich noch den farbenfrohen Sidescroller/Plattformer Joe Danger. Jetzt ist ein kleiner Teil des Teams jedenfalls mit einem neuen Abenteuer zurück, bei dem es sich um ein narratives 3D-Abenteuer mit kindlicher Aufmachung handelt.

Wir haben Ende 2018 zum ersten Mal von The Last Campfire gehört, seitdem aber nicht zu viele Eindrücke davon sammeln können. Gestern Abend wurde uns der Titel während des Inside-Xbox-Online-Events näher vorgestellt, da die Entwickler eine kleine Präsentation vorbereiteten. Der Lead Designer des Spiels, Steven Burgess, kommentiert knapp fünf Minuten Gameplay-Ausschnitte und erklärt dabei die grundsätzlichen Spielmechaniken, die The Last Campfire definieren.

Neben "taktilen Rätseln" dürfte diese Erfahrung vor allem mit einer schönen Synchronisation eines formlosen Erzählers von sich überzeugen. Hello Games warnt allerdings davor, die kindliche Aufmachung auch bei den erwähnten Themen zu erwarten, da diese mysteriöse Welt wohl nicht ungefährlich sein soll. Der Titel soll irgendwann im Sommer auf PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen.

