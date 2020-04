Hello Games plant in diesem Jahr noch "ambitionierte" Neuerungen für No Man's Sky

Wer hätte sich 2016 vorstellen können, dass wir dreieinhalb Jahre nach der Veröffentlichung von No Man's Sky Mech-Roboter und biologische Raumschiffe in der großen Weltraum-Simulation von Hello Games bekommen? Aus dem umstrittensten Projekt haben die Briten mit viel harter Arbeit ein absolut solides Spiel geschaffen, das mehrere Millionen Spieler weltweit genießen. Die Vielzahl von Aktualisierungen und Ergänzungen hat aber noch immer kein Ende, denn es wird in diesem Jahr noch einiges auf die Spieler zukommen, deutet der Entwickler an.

In einem neuen Blog-Beitrag bestätigt Hello Games, dass es neben regelmäßigen Updates 2020 noch größere Pläne gebe: "Zusätzlich zu diesen Inhaltsaktualisierungen arbeiten wir an ehrgeizigeren Ergänzungen des Universums und haben für 2020 so viel mehr geplant, dass wir uns darüber freuen können." Möglicherweise erwartet uns eine nächste, große Content-Erweiterung im Stil von Next oder Beyond?