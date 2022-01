Hello Games erfüllt großem Fan Herzenswunsch und aktualisiert alte Joe-Danger-Titel

HQ

Hello Games haben die beiden iOS-Spiele Joe Danger Touch (2013) und Joe Danger Infinity (2014) kürzlich wieder im App-Store veröffentlicht, weil sie ein Vater darum gebeten hat. In einer privaten Nachricht, die das Entwicklerstudio mit der Welt teilte, berichtet ein Mann von seinem achtjährigen Sohn Jack, der an Autismus erkrankt ist. Der Junge sei ein großer Fan der bunten Geschicklichkeitsspiele gewesen, bis ein Update am Apple-Betriebssystem die alten Anwendungen nicht länger unterstützten wollte.

Wir erfahren vom Vater, dass die Games seinem Sohn häufig dabei halfen, den Alltag trotz diverser Einschränkungen etwas leichter zu bewältigen, wofür er sich beim Studio bedanken wollte. Weil die Entwickler von diesem schönen Schreiben so sehr gerührt waren, haben sie sich die beiden alten Titel noch einmal vorgeknöpft und auch gleich einige technische Verbesserungen vorgenommen.

Joe Danger Touch und Joe Danger Infinity laufen auf iOS-Geräten deshalb nun mit höheren Bildraten, an den Grafiken habe sich einiges getan und Gamepads werden ebenfalls unterstützt. Das wichtigste ist aber ohne Frage, dass sie einen großen Fan hoffentlich wieder zum Strahlen gebracht haben.